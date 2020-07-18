Son dakika: Selçuk İnan futbolu bıraktı! Yeni görevini Fatih Terim açıkladı
Son dakika haberine göre; Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Göztepe maçı sonrası konuşan milli futbolcu, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından çarpıcı bir açıklama yaptı. Galatasaray ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan milli futbolcunun geleceğine dair nasıl bir karar alacağı merak konusuydu.
Göztepe maçı sonrası konuşan Selçuk İnan, futbol kariyerini noktaladığını şu sözlerle açıkladı: "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz."
Fatih Terim ise deneyimli yıldızın emekli olup teknik ekibe katılacağını belirterek, "Selçuk İnan, Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. Hiç problemi olmadı. Galatasaray'a layık bir kaptan şeklinde futbol adına son sözlerini söyledi. Ancak bundan sonra benim yanımdaki yerini alacak." ifadelerini kulandı.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 00:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Selçuk İnan futbolu bıraktı! Yeni görevini Fatih Terim açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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