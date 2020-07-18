Son dakika: Selçuk İnan futbolu bıraktı! Yeni görevini Fatih Terim açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Son dakika: futbolu bıraktı! Yeni görevini Fatih Terim açıkladı

Son dakika: Selçuk İnan futbolu bıraktı! Yeni görevini Fatih Terim açıkladı

Son dakika haberine göre; Galatasaraylı futbolcu , profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Göztepe maçı sonrası konuşan milli futbolcu, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı , karşılaşmanın ardından çarpıcı bir açıklama yaptı. Galatasaray ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan milli futbolcunun geleceğine dair nasıl bir karar alacağı merak konusuydu.

Göztepe maçı sonrası konuşan Selçuk İnan, futbol kariyerini noktaladığını şu sözlerle açıkladı: "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz."

Fatih Terim ise deneyimli yıldızın emekli olup teknik ekibe katılacağını belirterek, "Selçuk İnan, Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. Hiç problemi olmadı. Galatasaray'a layık bir kaptan şeklinde futbol adına son sözlerini söyledi. Ancak bundan sonra benim yanımdaki yerini alacak." ifadelerini kulandı.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 00:20
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