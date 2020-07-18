Marcelo Saracchi'den jeneriklik gol!
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı kırmızılılar maçın 60. dakikasında Marcelo Saracchi'nin uzak mesafeden attığı müthiş golle 1-0 öne geçti. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maçın 60. dakikasında Marcelo Saracchi, uzak mesafeden attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçti.
İşte o pozisyon:
Görüntü beINSports'tan alınmıştır...
Emre Akbaba da karşılaşmanın 81. dakikasında frikikten attığı şık golle takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 22:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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