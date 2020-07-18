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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'den jeneriklik gol!

Marcelo Saracchi'den jeneriklik gol!

'in 33. haftasında , evinde 'yi ağırladı. Sarı kırmızılılar maçın 60. dakikasında 'nin uzak mesafeden attığı müthiş golle 1-0 öne geçti. İşte o pozisyon...

'in 33. haftasında , sahasında 'yi ağırladı. Maçın 60. dakikasında , uzak mesafeden attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçti.

İşte o pozisyon:

Görüntü beINSports'tan alınmıştır...

Emre Akbaba da karşılaşmanın 81. dakikasında frikikten attığı şık golle takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

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  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 22:50
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