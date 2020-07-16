Gençerler yönetecek

Aslan'ın 33. haftada Göztepe ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. MHK, karşılaşmaya Koray Gençlerler'i atadı. Sarıkırmızılılar, Gençerler'in yönettiği 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Göztepe'nin ise 5 mücadelesinde düdük çaldı. İzmir temsilcisi 2 kez berabere kaldı, 3 defa mağlup oldu.