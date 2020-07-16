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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Robertha maça çıkmadı

Robertha maça çıkmadı

 adı bir süredir ile anılan 'nın forveti takımının ile oynadığı maça çıkmadı.

adı bir süredir ile anılan 'nın forveti takımının ile oynadığı maça çıkmadı. Bulgar basınında çıkan haberde 22 yaşındaki golcünün 'den bir menajer ile anlaştığı ve Robertha'yı Galatasaray'a götürdüğü detayı paylaşıldı. Cimbom'a gelmek isteyen Robertha sakatlık riskinden dolayı Lokomotiv Plovdiv'e karşı oynamadı.

  1. 16.7.2020
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