Robertha maça çıkmadı
Transferde adı bir süredir Galatasaray ile anılan Levski Sofya'nın forveti Nigel Robertha takımının Lokomotiv Plovdiv ile oynadığı maça çıkmadı.
Transferde adı bir süredir Galatasaray ile anılan Levski Sofya'nın forveti Nigel Robertha takımının Lokomotiv Plovdiv ile oynadığı maça çıkmadı. Bulgar basınında çıkan haberde 22 yaşındaki golcünün Türkiye'den bir menajer ile anlaştığı ve Robertha'yı Galatasaray'a götürdüğü detayı paylaşıldı. Cimbom'a gelmek isteyen Robertha sakatlık riskinden dolayı Lokomotiv Plovdiv'e karşı oynamadı.
- 16.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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