Robertha maça çıkmadı

Transferde adı bir süredir Galatasaray ile anılan Levski Sofya'nın forveti Nigel Robertha takımının Lokomotiv Plovdiv ile oynadığı maça çıkmadı. Bulgar basınında çıkan haberde 22 yaşındaki golcünün Türkiye'den bir menajer ile anlaştığı ve Robertha'yı Galatasaray'a götürdüğü detayı paylaşıldı. Cimbom'a gelmek isteyen Robertha sakatlık riskinden dolayı Lokomotiv Plovdiv'e karşı oynamadı.