Falcao ve Lemina’ya güle güle
G.Saray 1 hafta oynayıp, 5 maç kaçıran iki yıldızıyla vedalaşıyor.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon için 'güvenilir' isimler arıyor. İmparator, müzmin sakat ikili Radamel Falcao ve Mario Lemina'yı önümüzdeki sezon kadro planlamasında düşünmüyor. Deneyimli çalıştırıcı bu sezon kiralık oynayan Lemina için kulübü Southampton ile yeni bir görüşme yapmayacak. Sezon sonu Gabonlu oyuncu, İngiliz ekibine geri dönecek. Bu sezon 20 maç kaçıran Falcao da istenmiyor. Aslan herhangi bir bedel elde etmeden Kolombiyalı forvetin 7 milyon euro'yu aşan maliyetinden kurtulmak istiyor.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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