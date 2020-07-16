İdmana devam

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig'de 8 haftadır kazanamayan Aslan kendisi gibi 6 maçtır galibiyete hasret Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Terim yönetimindeki çalışmada oyuncular dar alanda pas ve taktiksel çift kale maç yaptı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.