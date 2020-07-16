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16 Temmuz 2020, Perşembe
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İdmana devam

İdmana devam

Galatasaray,  karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. 'de 8 haftadır kazanamayan Aslan kendisi gibi 6 maçtır galibiyete hasret Göztepe ile karşılaşacak.

Galatasaray, karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. 'de 8 haftadır kazanamayan Aslan kendisi gibi 6 maçtır galibiyete hasret Göztepe ile karşılaşacak. yönetimindeki çalışmada oyuncular dar alanda pas ve taktiksel çift kale maç yaptı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

  1. 16.7.2020
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