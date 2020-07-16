Kongre yakın - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kongre yakın

Kongre yakın

Kongre yakın

Mart ayında gerçekleşmesi gereken Mali Kongre corona virüsü salgını yüzünden ertelenmişti.

Mart ayında gerçekleşmesi gereken Mali Kongre corona virüsü salgını yüzünden ertelenmişti. Sarı-kırmızılı kulüpte büyük önem taşıyan tarihi netleşti. Sarı-kırmızılı, önümüzdeki günlerde 22-29 Ağustos olarak belirlediği genel kurul duyurusunu yapmak için hazırlıklarını tamamladı.

  1. 16.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kongre yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA