Kongre yakın

Mart ayında gerçekleşmesi gereken Mali Kongre corona virüsü salgını yüzünden ertelenmişti. Sarı-kırmızılı kulüpte büyük önem taşıyan mali kongrenin tarihi netleşti. Sarı-kırmızılı, önümüzdeki günlerde 22-29 Ağustos olarak belirlediği genel kurul duyurusunu yapmak için hazırlıklarını tamamladı.