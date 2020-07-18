Fatih Terim'den flaş sözler! "Böyle gitmez dedim" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Terim'den flaş sözler! "Böyle gitmez dedim"

'den flaş sözler! "Böyle gitmez dedim"

Fatih Terim'den flaş sözler! "Böyle gitmez dedim"

'in 33. haftasında , evinde 'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray , açıklamalarda bulundu. Terim, "Geleceği doğru planlamalıyız. Geçen sene 'Böyle gitmez' dedim, kimse bana sormadı 'Bu adam niye böyle diyor?' diye. " ifadelerini kullandı.

, 3-1'lik galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

Uçlarda yaşıyoruz her şeyi. Oyunu domine eden bir Galatasaray'ın şu ana kadar bayağı bir maçtır kazanamaması oyuncularda mental olarak sıkıntıya yol açtı. Oyuncularım ayağında top tutmakta sıkıntı yaşadı. Bunların hepsi, o maçların travması. Oyunu oynayan, gol pozisyonlarını bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti. Son haftaya giriyoruz, bakalım sezonu nerede bitireceğiz. Kötü gidişe dur demek adına güzel bir 3 puan oldu.

İhtar çekenlerin için yönetim açıklama yaptı. Sık sık açıklama yapıyorlar. Maddi konular, manevi konular, kurumsal konular var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlamasını doğru yapmalıyız.

Geleceği doğru planlamalıyız. Geçen sene 'Böyle gitmez' dedim, kimse bana sormadı 'Bu adam niye böyle diyor?' diye. 'ne gitmek ekonomik anlamda küçük bir pansuman oluyor ama bu yarayı kurutmak için neler yapmak lazım, onun kaygısını duymalıyız.

Erman Toroğlu'ndan flaş Okan Kocuk yorumu!

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 00:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim'den flaş sözler! "Böyle gitmez dedim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA