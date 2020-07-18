Fatih Terim'den flaş sözler! "Böyle gitmez dedim"
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, "Geleceği doğru planlamalıyız. Geçen sene 'Böyle gitmez' dedim, kimse bana sormadı 'Bu adam niye böyle diyor?' diye. " ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1'lik Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu
İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:
Uçlarda yaşıyoruz her şeyi. Oyunu domine eden bir Galatasaray'ın şu ana kadar bayağı bir maçtır kazanamaması oyuncularda mental olarak sıkıntıya yol açtı. Oyuncularım ayağında top tutmakta sıkıntı yaşadı. Bunların hepsi, o maçların travması. Oyunu oynayan, gol pozisyonlarını bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti. Son haftaya giriyoruz, bakalım sezonu nerede bitireceğiz. Kötü gidişe dur demek adına güzel bir 3 puan oldu.
İhtar çekenlerin için yönetim açıklama yaptı. Sık sık açıklama yapıyorlar. Maddi konular, manevi konular, kurumsal konular var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlamasını doğru yapmalıyız.
Geleceği doğru planlamalıyız. Geçen sene 'Böyle gitmez' dedim, kimse bana sormadı 'Bu adam niye böyle diyor?' diye. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ekonomik anlamda küçük bir pansuman oluyor ama bu yarayı kurutmak için neler yapmak lazım, onun kaygısını duymalıyız.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 00:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'den flaş sözler! "Böyle gitmez dedim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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