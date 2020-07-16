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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Yuvaya döndü

Yuvaya döndü

Aslan'ın geçtiğimiz sezon 'na kiraladığı , sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

Aslan'ın geçtiğimiz sezon 'na kiraladığı , sarı-kırmızılı kulübe geri döndü. Kontratı sona eren 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 4 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Ali Yavuz Kol, İnstagram'a "Evim" notuyla sarı-kırmızı kalpler koydu. Geçen sezon 9 gol, 2 asistle oynadı.

  1. 16.7.2020
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