Yuvaya döndü
Aslan'ın geçtiğimiz sezon Tarsus İdmanyurdu'na kiraladığı Ali Yavuz Kol, sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.
Aslan'ın geçtiğimiz sezon Tarsus İdmanyurdu'na kiraladığı Ali Yavuz Kol, sarı-kırmızılı kulübe geri döndü. Kontratı sona eren 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 4 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Ali Yavuz Kol, İnstagram'a "Evim" notuyla sarı-kırmızı kalpler koydu. Geçen sezon 9 gol, 2 asistle oynadı.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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