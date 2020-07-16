Top toplayıcılıktan kaptanlığa
İki sezon önce Türk Telekom Stadı’nda top toplayan 17 yaşındaki Emin Bayram, şimdi takımın başında kaptan olarak sahaya çıktı. Tıpkı aynı yollardan geçen Arda Turan gibi.
Galatasaray'ın altyapısı geçmiş yıllardaki kadar fazla ürün yetiştirmese de Fatih Terim'in yeniden kulübe dönmesiyle birlikte bir canlanma var. Geçtiğimiz yıllarda Ozan Kabak'ı korkusuzca 11'e koyup bonservisine 7 milyon euro ödenen Maicon'u kenara çeken İmparator bu sezon da Emin Bayram'ı sahaya sürdü. Deneyimli çalıştırıcı, Ankaragücü mücadelesinde genç stoperi kaptan olarak takımın başında çıkardı. Kariyerinin başında büyük bir gurur yaşayan Emin Bayram'ı kolunda kaptanlık pazubandıyla görenler takımın eski yıldızlarından Arda Turan'ı hatırladı. Şu anda 33 yaşında olan tecrübeli isim, küçük bir çocukken Ali Sami Yen'de top topluyordu. Emin de Arda da top toplayıcılığından Galatasaray kaptanlığına kadar yükseldiler. İkili seneye birlikte ter dökecek.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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