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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Top toplayıcılıktan kaptanlığa

Top toplayıcılıktan kaptanlığa

İki sezon önce Stadı’nda top toplayan 17 yaşındaki , şimdi takımın başında kaptan olarak sahaya çıktı. Tıpkı aynı yollardan geçen gibi.

'ın altyapısı geçmiş yıllardaki kadar fazla ürün yetiştirmese de 'in yeniden kulübe dönmesiyle birlikte bir canlanma var. Geçtiğimiz yıllarda Ozan Kabak'ı korkusuzca 11'e koyup bonservisine 7 milyon euro ödenen Maicon'u kenara çeken İmparator bu sezon da 'ı sahaya sürdü. Deneyimli çalıştırıcı, Ankaragücü mücadelesinde genç stoperi kaptan olarak takımın başında çıkardı. Kariyerinin başında büyük bir gurur yaşayan Emin Bayram'ı kolunda kaptanlık pazubandıyla görenler takımın eski yıldızlarından 'ı hatırladı. Şu anda 33 yaşında olan tecrübeli isim, küçük bir çocukken 'de top topluyordu. Emin de Arda da top toplayıcılığından Galatasaray kaptanlığına kadar yükseldiler. İkili seneye birlikte ter dökecek.

  1. 16.7.2020
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