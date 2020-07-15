Galatasaray Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan 4 yıllık imza! Genç yıldız adayı...

ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Galatasaray Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yabancı kuralı sonrası yerli isimlere yönelecek olan sarı-kırmızılılar, sezon başında 'nda kiralanan genç yıldız adayı ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2001 doğumlu futbolcu yeni sezonda yerli golcü rotasyonunda kullanılacak.

'nun aldığı yabancı sınırı kuralı sonrası yerli isimlere yönelme kararı alan 'dan ilk hamle geldi. , ve Emre Çolak'la görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda öze dönüş operasyonu devam ediyor. Sarı-kırmızılılar genç yıldız adayı ile sözleşme uzattı.

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'da sezon başında 'na kiralanan ve 2. Lig ekibinde çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık sözleşme uzatıldı. Genç oyuncunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyordu. Aslan gelecek sezon kadrosundaki yerli golcü açığını Ali Yavuz Kol ile dolduracak.



ALİ YAVUZ KOL KİMDİR?
29 Ocak 2001 doğumlu olan Ali Yavuz Kol, futbola Galatasaray altyapısında başladı. 1.75 boyunda olan ve santrafor bölgesinde forma giyen Ali Yavuz Kol, sezon başında Tarsus İdman Yurdu'na kiralanmıştı. Sarı-kırmızılıar, gösterdiği performansla sınıfı geçen genç futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 14:31
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