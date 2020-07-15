Galatasaray Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı!
Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yabancı kuralı sonrası yerli isimlere yönelecek olan sarı-kırmızılılar, sezon başında Tarsus İdman Yurdu'nda kiralanan genç yıldız adayı Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2001 doğumlu futbolcu yeni sezonda yerli golcü rotasyonunda kullanılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı sınırı kuralı sonrası yerli isimlere yönelme kararı alan Galatasaray'dan ilk hamle geldi. Semih Kaya, Arda Turan ve Emre Çolak'la görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda öze dönüş operasyonu devam ediyor. Sarı-kırmızılılar genç yıldız adayı Ali Yavuz Kol ile sözleşme uzattı.
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'da sezon başında Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan ve 2. Lig ekibinde çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık sözleşme uzatıldı. Genç oyuncunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyordu. Aslan gelecek sezon kadrosundaki yerli golcü açığını Ali Yavuz Kol ile dolduracak.
ALİ YAVUZ KOL KİMDİR?
29 Ocak 2001 Antalya doğumlu olan Ali Yavuz Kol, futbola Galatasaray altyapısında başladı. 1.75 boyunda olan ve santrafor bölgesinde forma giyen Ali Yavuz Kol, sezon başında Tarsus İdman Yurdu'na kiralanmıştı. Sarı-kırmızılıar, gösterdiği performansla sınıfı geçen genç futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 14:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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