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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'dan sürpriz golcü transferi! için...

Galatasaray'dan sürpriz golcü transferi! Almoez Ali için...

'da son dakika haberi... Ukrayna basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, şu anda Al Duhail forması giyen 'nin peşine düştü. Haberin detaylarında yer verilen bilglire göre oyuncu için Avrupa'nın önemli kulüpleri de devreye girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan 'ın bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, rota Dubai'ye çevrildi.

Ukrayna basınında yer alan habere göre için Galatasaray dahil olmak üzere; Shakhtar Donetsk, Basel ve Lokomotiv Moskova da devrede.

TOTTENHAM İSTEDİ
Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın da oyuncuyu istediği ifade edilirken, gelen teklifin şimdilik reddedildiği kaydedildi.

23 yaşındaki Almoez Ali, bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 6 gol 6 asist üretti.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 13:08
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