Galatasaray'dan sürpriz golcü transferi! Almoez Ali için...

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, rota Dubai'ye çevrildi.

Ukrayna basınında yer alan habere göre Almoez Ali için Galatasaray dahil olmak üzere; Shakhtar Donetsk, Basel ve Lokomotiv Moskova da devrede.

TOTTENHAM İSTEDİ

Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın da oyuncuyu istediği ifade edilirken, gelen teklifin şimdilik reddedildiği kaydedildi.

23 yaşındaki Almoez Ali, bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 6 gol 6 asist üretti.