Galatasaray'dan sürpriz golcü transferi! Almoez Ali için...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Ukrayna basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, şu anda Al Duhail forması giyen Almoez Ali'nin peşine düştü. Haberin detaylarında yer verilen bilglire göre oyuncu için Avrupa'nın önemli kulüpleri de devreye girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, rota Dubai'ye çevrildi.
Ukrayna basınında yer alan habere göre Almoez Ali için Galatasaray dahil olmak üzere; Shakhtar Donetsk, Basel ve Lokomotiv Moskova da devrede.
TOTTENHAM İSTEDİ
Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın da oyuncuyu istediği ifade edilirken, gelen teklifin şimdilik reddedildiği kaydedildi.
23 yaşındaki Almoez Ali, bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 6 gol 6 asist üretti.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 13:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan sürpriz golcü transferi! Almoez Ali için... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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