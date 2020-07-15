Galatasaray'ın golcü adayı Hulk'tan flaş karar!

Galatasaray'ın transferde gözde isimlerinden Hulk, geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki yıldız, Çin ekibi Shanghai SIPG ile aralıkta bitecek olan mukavelesini yenilemeyeceğini duyurdu.

Globo Esporte'ye konuşan Hulk, "Onlara sözleşmemi yenilemeyeceğimi söyledim. Birçok ülkeden teklifler geliyor. Avrupa'nın büyük kulüplerinden, Brezilya'dan hatta Çin'den bile ama orada devam etmek istemiyorum. Şu an teklifleri değerlendiriyorum. Para faktörü benim için ön planda değil. Mutlu olacağım ve düzenli forma giyebileceğim bir yere gitmek istiyorum. Aralıkta serbest kalacağım. Menajerimle gelen teklifleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

France Football Dergisi'nin 2019'da yayınladığı rapora göre Hulk, Çin ekibinden yıllık 23.4 milyon Euro kazanıyor. Brezilya basını oyuncunun Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığını ifade ederken, yeni adresinin Palmeiras olabileceği bildirildi.



