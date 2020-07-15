Galatasaray'ın golcü adayı Hulk'tan flaş karar!
Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG'de forma giyen Brezilyalı golcü Hulk, bir dönem Galatasaray'ın gündemine de gelmişti. Yıldız futbolcunun takımıyla sözleşmesini yenilemeyip ülkesi Brezilya'ya döneceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın transferde gözde isimlerinden Hulk, geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki yıldız, Çin ekibi Shanghai SIPG ile aralıkta bitecek olan mukavelesini yenilemeyeceğini duyurdu.
Globo Esporte'ye konuşan Hulk, "Onlara sözleşmemi yenilemeyeceğimi söyledim. Birçok ülkeden teklifler geliyor. Avrupa'nın büyük kulüplerinden, Brezilya'dan hatta Çin'den bile ama orada devam etmek istemiyorum. Şu an teklifleri değerlendiriyorum. Para faktörü benim için ön planda değil. Mutlu olacağım ve düzenli forma giyebileceğim bir yere gitmek istiyorum. Aralıkta serbest kalacağım. Menajerimle gelen teklifleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
France Football Dergisi'nin 2019'da yayınladığı rapora göre Hulk, Çin ekibinden yıllık 23.4 milyon Euro kazanıyor. Brezilya basını oyuncunun Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığını ifade ederken, yeni adresinin Palmeiras olabileceği bildirildi.
- 15.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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