HaberlerGaleriGalatasaray özüne dönüyor! Arda Turan ile beraber Semih Kaya ve...
Galatasaray özüne dönüyor! Arda Turan ile beraber Semih Kaya ve...
Galatasaray'da son dakika haberi... TFF'nin yabancı kural değişikliğinin ardından bir çok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılıların gelecek sezon için planı belli oldu. Özüne dönmeyi planlayan Aslan, sürpriz isimleri yeniden kadrosuna katacak. İşte detaylar...
15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:15
Güncelleme: 15.07.2020 10:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Pandemi sonrası oynadığı altı maçını da kazanamayan Galatasaray önce şampiyonluk sonra da Şampiyonlar Ligi hedeflerine veda etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezon için ciddi gelirlerden olan sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayıracak.
Aslan, gelecek yılın takımını kurarken, Futbol Federasyonu'nun kademeli olarak azaltacağı yabancı kuralı sebebiyle şimdiden hesap yapmaya başladı.
Cim-Bom çözümü ise özüne dönmekte buldu.
Hem maddi yüklerinin fazla olmaması, hem de takım aidiyeti sebebiyle boşta olan üç eski Aslan tekrar gündemde; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak...