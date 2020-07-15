Galatasaray'a yeni Onyekuru! Chidera Ejuke...
Fransız ekibi Monaco'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Henry Onyekuru'yu geri çağırması sarı-kırmızılı taraftarları üzmüştü. Aslan yeni Onyekuru'sunu Hollanda'da buldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırmasıyla transfer planlaması değişen Cimbom'da Chidera Ejuke sesleri yükseliyor.
Takvim'de yer alan habere göre Onyekuru gibi Nijeryalı olan Ejuke bu sezon Heerenveen formasıyla Hollanda Ligi'nde 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Sürati ve gol sezgileriyle Onyekuru'ya çok benzeyen genç yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi var. Sezon başında Valerenga'dan Heerenveen'e transfer olan Ejuka çok önemli bir potansiyel olarak görülüyor.
- 15.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a yeni Onyekuru! Chidera Ejuke... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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