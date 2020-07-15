Galatasaray'a yeni Onyekuru! Chidera Ejuke... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'a yeni Onyekuru! ...

Galatasaray'a yeni Onyekuru! Chidera Ejuke...

Fransız ekibi Monaco'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Henry Onyekuru'yu geri çağırması sarı-kırmızılı taraftarları üzmüştü. Aslan yeni Onyekuru'sunu 'da buldu. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırmasıyla planlaması değişen Cimbom'da sesleri yükseliyor.

Takvim'de yer alan habere göre Onyekuru gibi Nijeryalı olan Ejuke bu sezon Heerenveen formasıyla Ligi'nde 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Sürati ve gol sezgileriyle Onyekuru'ya çok benzeyen genç yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi var. Sezon başında Valerenga'dan Heerenveen'e transfer olan Ejuka çok önemli bir potansiyel olarak görülüyor.


  1. 15.07.2020
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