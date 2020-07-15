Galatasaray'ı kiralık yıldızları yaktı!

Sezona üst üste 3. şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, bu sezon özellikle corona arasının ardından gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk yarışına ve Türkiye Kupası'na havlu atan sarı-kırmızılılarda büyük umutlarla kiralanan isimler sınıfta kaldı. Sabah'ın haberine göre, geçen yaz Fernando dışında oyuncu satışı yapamayan Galatasaray, Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Finansal Fair Play'e (FFP) takıldı. Satmadan, bonservisli oyuncu alamayan, sarı-kırmızılılar çözümü kiralamada buldu, ancak sonuç hüsran oldu... Fulham'dan Seri, Roma'dan Nzonzi, Brighton'dan Andone, Celta Vigo'dan Emre Mor ve Southampton'dan Lemina sezon başında, Leipzig'den Saracchi ve Monaco'dan Onyekuru devre arasında kiralandı

SON 8 MAÇTA GALİBİYETE HASRET

Bu 7 futbolcu için kiralama bedelleri ve yıllık ücretleri ile birlikte kasasından 16 milyon Euro çıkan Galatasaray, sadece 6 gol ve 10 asist katkısı alabildi. Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Nzonzi ve Emre Mor'la devre arası yollar ayrılırken Andone ve Lemina sakatlık problemi yaşadı. Saracchi savunmada hiç güven vermezken, Onyekuru ise en kritik süreçte takımdan ayrıldı ve kulübüne geri döndü. Seri de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisi dışında 4.3 milyon Euro'luk maliyetinin hakkını vermedi. Florya'ya zoraki gelen futbolcular son 8 haftada 1 maç bile kazanamadı ve Aslan yarışa havlu attı.

STEVEN NZONZI: G.Saray'da çıktığı 10 lig maçında da 11'de yer alıp 90 dakika sahada kaldı. Takıma 1 asistlik katkı sağladı.

EMRE MOR: Ligde forma giydiği 10 maçın sadece üçünde 11'deydi. G.Saray kariyerini golsüz ve asistsiz tamamladı.

FLORIN ANDONE: Sakatlık sorunu yaşadı. Ligde 9 maçta forma giyip 2 gol attı. Devler Ligi'nde ise 3 maçta sıfır çekti.

MARIO LEMINA: Şu anda sakatlığı bulunan 26 yaşındaki Gabonlu futbolcu, Süper Lig'de 20 maçta G.Saray forması giydi.