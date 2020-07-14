Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Kesin olarak...

Galatasaray, Alex Telles'ın son durumunu yakından takip ediyor. Portekiz medyasında çıkan haberlerde yaz transfer döneminde yıldız futbolcu Porto'dan kesin olarak ayrılma kararı aldı. Adı Chelsea ile anılan Telles'in transferinin gerçekleşmesi sarı-kırmızılıların işine yarayacak.

"TELLES'İN PORTO KARİYERİ BİTTİ"

Ajansspor'un derlediği habere göre, transferde adı son günlerde adı İngiliz ekibi Chelsea ile anılan Telles'in Porto kariyerinin bittiği iddia edildi. Portekiz'de Mais Bastidores adlı bir programda Alex Telles'in Porto kariyerinin kesin olarak bittiği dile getirildi.



CHELSEA'YE YAKIN!

Telles'in Chelsea'ye maliyetinin 75 milyon Pound gibi bir rakama denk geldiği de belirtiliyor. Portekizlilerin de iddia ettiği gibi Telles'in Porto'dan ayrılığı ve olası transferi Galatasaray'a da transferde bütçe oluşturmuş olacak.

GALATASARAY TELLES'TEN YÜZDE 10 ALACAK

Galatasaray'dan önce kiralık olarak Inter'e verilen, ardından ise Portekiz ekibi Porto'ya 6.5 milyon Euro karşılığında satılan Alex Telles'in kontratına bir sonraki satıştan sarı-kırmızılıların yüzde 10 alacağı maddesi eklenmişti.