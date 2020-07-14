Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Kesin olarak...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a Alex Telles'ten sevindirici haber geldi. 2016 yılında Porto'ya transferi gerçekleşen ve sözleşmesinde bir sonraki satışından pay bulunan yıldız futbolcunun kulübünden kesin olarak ayrılacağı iddia edildi.
Galatasaray, Alex Telles'ın son durumunu yakından takip ediyor. Portekiz medyasında çıkan haberlerde yaz transfer döneminde yıldız futbolcu Porto'dan kesin olarak ayrılma kararı aldı. Adı Chelsea ile anılan Telles'in transferinin gerçekleşmesi sarı-kırmızılıların işine yarayacak.
"TELLES'İN PORTO KARİYERİ BİTTİ"
Ajansspor'un derlediği habere göre, transferde adı son günlerde adı İngiliz ekibi Chelsea ile anılan Telles'in Porto kariyerinin bittiği iddia edildi. Portekiz'de Mais Bastidores adlı bir programda Alex Telles'in Porto kariyerinin kesin olarak bittiği dile getirildi.
CHELSEA'YE YAKIN!
Telles'in Chelsea'ye maliyetinin 75 milyon Pound gibi bir rakama denk geldiği de belirtiliyor. Portekizlilerin de iddia ettiği gibi Telles'in Porto'dan ayrılığı ve olası transferi Galatasaray'a da transferde bütçe oluşturmuş olacak.
GALATASARAY TELLES'TEN YÜZDE 10 ALACAK
Galatasaray'dan önce kiralık olarak Inter'e verilen, ardından ise Portekiz ekibi Porto'ya 6.5 milyon Euro karşılığında satılan Alex Telles'in kontratına bir sonraki satıştan sarı-kırmızılıların yüzde 10 alacağı maddesi eklenmişti.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Kesin olarak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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