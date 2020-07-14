Ryan Babel'den kafa karıştıran paylaşım!
Ajax ile kiralık sözleşmesi biten ve Galatasaray kampına katılan Babel'den kafa karıştıran bir sosyal medya paylaşımı geldi.
Sosyal medya hesabına sarı-kırmızılı takımdaki eski bir idman fotoğrafını koyarak "Negatif olsan da pozitif kalmaya çalış" paylaşımında bulunduğu görüldü.
Teknik direktör Fatih Terim'in Hollandalı futbolcunun Galatasaray'daki geleceği ile ilgili kararı kısa zamanda vermesi bekleniyor.
- 14.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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