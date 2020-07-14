Ryan Babel'den kafa karıştıran paylaşım! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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'den kafa karıştıran paylaşım!

Ryan Babel'den kafa karıştıran paylaşım!

Ajax ile kiralık sözleşmesi biten ve kampına katılan Babel'den kafa karıştıran bir paylaşımı geldi.

Ajax ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Florya'da antrenmanlarına çıkmaya başlayan Hollandalı yıldız , paylaşımı ile kafaları karıştırdı.

hesabına sarı-kırmızılı takımdaki eski bir idman fotoğrafını koyarak "Negatif olsan da pozitif kalmaya çalış" paylaşımında bulunduğu görüldü.

Teknik direktör 'in Hollandalı futbolcunun Galatasaray'daki geleceği ile ilgili kararı kısa zamanda vermesi bekleniyor.

  1. 14.07.2020
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