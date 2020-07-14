Fatih Terim'den altyapı operasyonu! 3 isim A Takıma...
Aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını üzmeye devam eden Galatasaray tam 8 maçtır kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için kolları sıvamışken, altyapıya da ciddi şekilde önem vermeye başladı. Birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da gelecek sezon A Takıma monte edilecek isimler de belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da bu sezon özellikle pandemi süreci sonrası verilen aranın ardından alınan kötü sonuçlar sonrası, başarısızlığın faturası sezon sonunda bazı isimlere kesilecek. Son 8 maçında galibiyet alamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bazı isimlere neşteri vuruyor. 1-0 kaybedilen Ankaragücü karşılaşması sonrası, "Belki de yeniden onarmak için tamir etmek için Rabbim, bize mesaj veriyor" diyerek kadroda değişim yapacağının sinyallerini veren tecrübeli çalıştırıcı, radikal kararlar aldı.
Hürriyet'in haberine göre, önce Şampiyonlar Ligi, sonrasında Avrupa Ligi biletinin kaçması nedeniyle maliyeti yüksek olan yıldızlara birer birer veda edilecek. Sarı kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 15 milyon Euro'nun üzerinde olan Falcao, Belhanda ve Feghouli'ye teşekkür edilerek 3 isim için gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek. Belhanda'nın 4-5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan kulüplerine transferine kesin gözle bakılırken, Falcao ve Feghouli ile de yola devam edilmeyecek.
MARIANO'NUN YERİNE OMAR
Sakatlığı nedeniyle 16 maç kaçıran ve maliyet-performans kriterinde sınıfta kalan Lemina ile birlikte Seri ile de yeni sezonda devam edilmeyecek. Ayrıca takımdaki birçok eksiğe rağmen düşük performansları nedeniyle formayı alamayan ve rekabete ortak olamayan Jimmy Durmaz, Şener, Ahmet Çalık, Sekidika gibi isimler de değişimden nasibini alacak. Sözleşmesi biten Mariano'ya da kazanılan 2 şampiyonlukta sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilip, sağ beke Omar Elabdoulleai monte edilecek.
HEM GENÇ HEM YERLİ ALINACAK
2 yıldır üst üste yer aldığı Devler Ligi'ne katılamayacağı için gelirlerdeki düşüşü ve yabancı sayısındaki azalmayı göz önünde bulunduracak olan yönetim, transferde genç ve yerli oyunculara ağırlık verecek. Alt yapıdan Emin Bayram'ın ardından Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş, A takım kadrosuna dahil edilecek. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun transferi sonrası özellikle gurbetçi takviyelerine ağırlık verilecek.
G.SARAY'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz dün yine mesai başındaydı. Cengiz, dün tüm kurulların katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı için salonda bulunamayan yönetim kurulu ve diğer kurulların üyeleri, görüşmeye dijital ortamdan dahil oldu. Toplantıda kurul üyeleriyle kulübün güncel meseleleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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