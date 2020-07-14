Arda “Yuvam” dedi Hannover’i reddetti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Arda “Yuvam” dedi Hannover’i reddetti

Arda “Yuvam” dedi Hannover’i reddetti

Arda “Yuvam” dedi Hannover’i reddetti

 'da tamamlamak isteyen 'ın gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

'da tamamlamak isteyen 'ın gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. basınından sonra Almanlar da 33 yaşındaki futbolcunun yuvasına döneceğini yazdı. Çıkan haberlerde "Bundesliga 2 takımlarından , Arda Turan'ı çok istiyordu ancak tecrübeli oyuncu bu teklifi kabul etmedi. Onun tek hayali Galatasaray'a dönmek ve futbolu orada bırakmak. Bunu da Hannover 96 yetkililerine iletti" denildi.

  1. 14.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arda “Yuvam” dedi Hannover’i reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA