Arda “Yuvam” dedi Hannover’i reddetti

Kariyerini Galatasaray'da tamamlamak isteyen Arda Turan'ın gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. İspanya basınından sonra Almanlar da 33 yaşındaki futbolcunun yuvasına döneceğini yazdı. Çıkan haberlerde "Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96, Arda Turan'ı çok istiyordu ancak tecrübeli oyuncu bu teklifi kabul etmedi. Onun tek hayali Galatasaray'a dönmek ve futbolu orada bırakmak. Bunu da Hannover 96 yetkililerine iletti" denildi.