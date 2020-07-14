Arda “Yuvam” dedi Hannover’i reddetti
Kariyerini Galatasaray'da tamamlamak isteyen Arda Turan'ın gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Kariyerini Galatasaray'da tamamlamak isteyen Arda Turan'ın gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. İspanya basınından sonra Almanlar da 33 yaşındaki futbolcunun yuvasına döneceğini yazdı. Çıkan haberlerde "Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96, Arda Turan'ı çok istiyordu ancak tecrübeli oyuncu bu teklifi kabul etmedi. Onun tek hayali Galatasaray'a dönmek ve futbolu orada bırakmak. Bunu da Hannover 96 yetkililerine iletti" denildi.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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