Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Bütün takıma corona virüsü testi yapan Galatasaray, Covid-19 test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.

İşte o açıklama:



"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33.haftasında Göztepe ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemizde bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.".

