Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı
Süper Lig'in 33. haftasında evinde Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray'ın corona virüsü test sonuçları belli oldu. Karşılaşma öncesi teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlarına (16 Temmuz) yapılan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tümünün negatif çıktığı duyurdu.
Bütün takıma corona virüsü testi yapan Galatasaray, Covid-19 test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.
İşte o açıklama:
"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33.haftasında Göztepe ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemizde bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.".
- 16.07.2020
- Güncelleme: 16.07.2020 18:34
- Sergen Yalçın açıkladı! 'O isim gelirse şampiyonuz'
- Sambacı yolda! İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde son perde! Fenerbahçe'ye evet...
- Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak
- Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.