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16 Temmuz 2020, Perşembe
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corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Göztepe'yi konuk edecek olan 'ın corona virüsü test sonuçları belli oldu. Karşılaşma öncesi teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlarına (16 Temmuz) yapılan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tümünün negatif çıktığı duyurdu.

Bütün takıma corona virüsü testi yapan , Covid-19 test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33.haftasında Göztepe ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemizde bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.".

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  1. 16.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 18:34
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