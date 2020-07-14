Son dakika: Kulüpler Birliği'nden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret
Galatasaray'da son dakika haberi... Kulüpler Birliği, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyarette bulundu. Görüşmede Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi başka olmak üzere Demir Grup Sivasspor Mecnun Otyakmaz, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve beraberindeki başkanlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Cengiz'in evinde gerçekleştirilen ziyarette; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Saraç, Demir Grup Sivasspor Mecnun Otyakmaz ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk de yer aldı.
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 16:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Kulüpler Birliği'nden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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