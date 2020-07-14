Son dakika: Kulüpler Birliği'nden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e özel ziyaret!

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden Başkanı 'e ziyaret

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret

'da son dakika haberi... Kulüpler Birliği, Galatasaray Başkanı 'i ziyarette bulundu. Görüşmede Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi başka olmak üzere Demir Grup Sivasspor Mecnun Otyakmaz, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve beraberindeki başkanlar, Kulübü Başkanı 'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Cengiz'in evinde gerçekleştirilen ziyarette; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Saraç, Demir Grup Sivasspor Mecnun Otyakmaz ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk de yer aldı.

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 16:40
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