Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı
Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti para kazanan ve bonuslarla birlikte geliri 5 milyon Euro'yu bulan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı yönetim ile bir araya geldi. Fatih Terim'in kadroda düşünmediği yıldız futbolcu flaş bir talepte bulundu. Faslı yıldızın bir sezon daha kalmak istediğini, aksi takdirde serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi. Peki ,Younes Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Detayları A Spor Muhabiri Emre Kaplan anlattı. İşte detaylar...
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