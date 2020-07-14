Henry Onyekuru'dan açıklama geldi! ''Önceden biliyordum" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Henry Onyekuru'dan açıklama geldi! ''Önceden biliyordum"

'dan açıklama geldi! ''Önceden biliyordum"

Henry Onyekuru'dan açıklama geldi! ''Önceden biliyordum"

'la olan kiralık sözleşmesi sona eren , bitmeden kulübü Monaco tarafından geri çağrıldı. Fransız ekibine dönen Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımın sözleşme uzatma teklifinin reddedileceğini önceden bildiğini ifade etti.

'ın ocak ayında Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulübüne döndü. Corona virüsü arası nedeniyle sarkan 'in bitmesini beklemeyen ve apar topar Nijeryalı yıldızı geri çağıran Monaco'nun bu tavrı sarı-kırmızılı camia tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Fransız ekibine dönen Henry Onyekuru yaşanan bu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

TEKLİFİ REDDECEKLERİNİ BİLİYORDUM!
Ocak ayında Monaco teknik direktörü Moreno'ya durumumu anlattığını belirten Henry Onyekuru, ''Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum.'' dedi.

Galatasaray'da bu sezon 10 maça çıkan Onyekuru 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 14.07.2020
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