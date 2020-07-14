Henry Onyekuru'dan açıklama geldi! ''Önceden biliyordum"
Galatasaray'la olan kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, Süper Lig bitmeden kulübü Monaco tarafından geri çağrıldı. Fransız ekibine dönen Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımın sözleşme uzatma teklifinin reddedileceğini önceden bildiğini ifade etti.
Galatasaray'ın ocak ayında Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulübüne döndü. Corona virüsü arası nedeniyle sarkan Süper Lig'in bitmesini beklemeyen ve apar topar Nijeryalı yıldızı geri çağıran Monaco'nun bu tavrı sarı-kırmızılı camia tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.
Fransız ekibine dönen Henry Onyekuru yaşanan bu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
TEKLİFİ REDDECEKLERİNİ BİLİYORDUM!
Ocak ayında Monaco teknik direktörü Moreno'ya durumumu anlattığını belirten Henry Onyekuru, ''Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum.'' dedi.
Galatasaray'da bu sezon 10 maça çıkan Onyekuru 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- 14.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Henry Onyekuru'dan açıklama geldi! ''Önceden biliyordum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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