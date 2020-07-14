Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfere veto! Gerson Rodrigues onu yaptı ve...
Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü, Ankaragücü'nde forma giyen Gerson Rodrigues'in transferine dair girişimlere başlamıştı. Ukrayna basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde golcü futbolcunun veto yediğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yoklamasında bulunduğu Gerson Rodrigues için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Ukrayna basını konu ile ilgili yazdığı haberde iki kulübünde oyuncudan vazgeçtiğini duyurdu.
'İKİ KULÜBÜ DE KORKUTTU'
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Rodrigues'in son olarak Ankaragücü'nde yaşadığı olay, transferin veto yemesine sebep oldu ve Ukrayna basını, 'Gerson'un karıştığı olay sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray transferden korktu. Türk devleri artık onunla ilgilenmiyor' dedi.
NE OLMUŞTU?
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Akaragücü - Galatasaray maçı öncesi yapılan kahvaltıdan sonra takım halinde tesisler çevresinde yürüyüş yapan Ankaragücü kafilesinde takımdan ayrı yürüyen Rodrigues'e takım kaptanı Kulusic ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Kulusic'e küfür eden Rodrigues, takım kaptanına saldırdı. Gerson Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Olay, kulüp yöneticilerinden Taner Acar tarafından başkan Fatih Mert'e intikal ederken, başkan Mert verdiği karar ile Gerson Rodrigues'in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 17:31
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfere veto! Gerson Rodrigues onu yaptı ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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