Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfere veto! Gerson Rodrigues onu yaptı ve...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yoklamasında bulunduğu Gerson Rodrigues için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ukrayna basını konu ile ilgili yazdığı haberde iki kulübünde oyuncudan vazgeçtiğini duyurdu.

'İKİ KULÜBÜ DE KORKUTTU'

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Rodrigues'in son olarak Ankaragücü'nde yaşadığı olay, transferin veto yemesine sebep oldu ve Ukrayna basını, 'Gerson'un karıştığı olay sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray transferden korktu. Türk devleri artık onunla ilgilenmiyor' dedi.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Akaragücü - Galatasaray maçı öncesi yapılan kahvaltıdan sonra takım halinde tesisler çevresinde yürüyüş yapan Ankaragücü kafilesinde takımdan ayrı yürüyen Rodrigues'e takım kaptanı Kulusic ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Kulusic'e küfür eden Rodrigues, takım kaptanına saldırdı. Gerson Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Olay, kulüp yöneticilerinden Taner Acar tarafından başkan Fatih Mert'e intikal ederken, başkan Mert verdiği karar ile Gerson Rodrigues'in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.