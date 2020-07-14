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Fenerbahçe'nin yeni transferi için çok özel açıklamalar! "İsmail Yüksek armaya adanmış bir isim"
Fenerbahçe'nin Mayıs 2020'de resmi internet sitesinden açıkladığı İsmail Yüksek transferine ilişkin genç oyuncunun menajeri Emrah Bozkurt, Fotomac.com.tr'ye konuştu. Peki, 21 yaşındaki süper yeteneğin saha içi özellikleri neler? Fenerbahçe ile olan diyaloğu ve sarı lacivertlileri seçmesindeki sebep ne? Transferi sonrasında Emre Belözoğlu'nun rolü ne oldu? İşte bilinmeyenler... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL RÖPORTAJ)
14 Temmuz 2020 Salı 10:04
Güncelleme: 14.07.2020 10:26
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Fenerbahçe, Mayıs 2020'de sürpriz bir transfere imza atmıştı... Sarı lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
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Camia tarafından şaşkınlıkla karşılaşanan İsmail Yüksek transferi için Fenerbahçe, iddiali bir açıklama yapmış ve resmi internet sitesinden rakiplerine gözdağı vererek, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır." demişti.
Sarı lacivertli taraftarların izlemeyi merakla beklediği İsmail Yüksek için menajeri Emrah Bozkurt, Fotomac.com.tr'ye çok özel açıklamalarda bulundu.
İşte menajer Emrah Bozkurt'un, Fenerbahçe'nin yeni yeteneği İsmail Yüksek için yaptığı o açıklamalar ve transfere dair bilinmeyenler;
İsmail, 1999 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğdu. İşçi bir babanın evladı. Futbola Bursa'da, Yıldırım Belediyespor'da başladı, oradan Gölcükspor'a transfer oldu. Son 2 yıldır profesyonel. 2 yılda önemli bir gelişim kaydetti kendisi. Bu gelişimin karşılığını da şu anda almış bulunuyor.