Fenerbahçe'nin yeni transferi için çok özel açıklamalar! "İsmail Yüksek armaya adanmış bir isim"

Camia tarafından şaşkınlıkla karşılaşanan İsmail Yüksek transferi için Fenerbahçe, iddiali bir açıklama yapmış ve resmi internet sitesinden rakiplerine gözdağı vererek, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır." demişti.