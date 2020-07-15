Galatasaray transferde düğmeye bastı! Muslera'nın yerine...
Muslera'nın sakatlığı sonrası gelecek sezonun devre arasına kadar kaleyi emanet edecek bir isim arayan Galatasaray'da Kayserisporlu Silviu Lung yeniden gündeme geldi. Şükrü Hanedar, 31 yaşındaki kaleciye görüşme teklif etti. Lung’un en büyük artısı sezon sonu bitecek sözleşmesi.
Muslera'nın sakatlığı sonrası gelecek sezonun devre arasına kadar kaleyi emanet edecek bir isim arayan Galatasaray'da, Kayserispor'un başarılı file bekçisi Silviu Lung yeniden gündeme geldi. Başakşehirli Volkan Babacan ve Mert Günok isimlerini de listesinde tutan sarı-kırmızılılar, Kayserispor ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Romanyalı kaleciyi bonservis bedeli olmayacağı için önceliğe aldı. Hatta A takım direktörü Şükrü Hanedar'ın, şu an bir menajeri bulunmayan Lung'u arayıp sezon sonu görüşme talebini ilettiği bildirildi.
BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİSİ BULUNUYOR
Lung'un da "Şu an Kayserispor'un ligde kalmasına odaklandım. Sezon bitince konuşalım" cevabı verdiği kaydedildi. Öte yandan 1.89 boyundaki kaleciye Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu biliniyor. Bu durum ise Lung için büyük handikap... Çünkü siyah-beyazlılar, Rumen futbolcuya sürekli 11'de oynama sözü veriyor, Galatasaray'da ise Muslera'nın iyileşmesi sonrası yedeğe çekilebilme ihtimali çok yüksek. Bu arada Rumen kaleciyi Türkiye'ye getiren eski hocası Sumudica da Lung için ''Onu isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın yanı sıra G.Saray da var" demişti.
Savaş ÇORLU
LİGİN EN ÇOK KURTARIŞ YAPANI
Özellikle 30. haftadaki Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Lung, Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi durumunda. Tecrübeli file bekçisi bu sezon %69 kurtarış ortalaması tutturdu.
- 15.7.2020
- Fenerbahçe teknik direktör için son kararını verdi! Onca ismin ardından...
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...
- Ayrılık resmileşti! O isim Beşiktaş'a geliyor
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi alarmı! Ozan Tufan...
- Fenerbahçe'nin yeni transferi için çok özel açıklamalar! "İsmail Yüksek armaya adanmış bir isim"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray transferde düğmeye bastı! Muslera'nın yerine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.