Galatasaray transferde düğmeye bastı! Muslera'nın yerine...

Muslera'nın sakatlığı sonrası gelecek sezonun devre arasına kadar kaleyi emanet edecek bir isim arayan Galatasaray'da, Kayserispor'un başarılı file bekçisi Silviu Lung yeniden gündeme geldi. Başakşehirli Volkan Babacan ve Mert Günok isimlerini de listesinde tutan sarı-kırmızılılar, Kayserispor ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Romanyalı kaleciyi bonservis bedeli olmayacağı için önceliğe aldı. Hatta A takım direktörü Şükrü Hanedar'ın, şu an bir menajeri bulunmayan Lung'u arayıp sezon sonu görüşme talebini ilettiği bildirildi.



BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİSİ BULUNUYOR

Lung'un da "Şu an Kayserispor'un ligde kalmasına odaklandım. Sezon bitince konuşalım" cevabı verdiği kaydedildi. Öte yandan 1.89 boyundaki kaleciye Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu biliniyor. Bu durum ise Lung için büyük handikap... Çünkü siyah-beyazlılar, Rumen futbolcuya sürekli 11'de oynama sözü veriyor, Galatasaray'da ise Muslera'nın iyileşmesi sonrası yedeğe çekilebilme ihtimali çok yüksek. Bu arada Rumen kaleciyi Türkiye'ye getiren eski hocası Sumudica da Lung için ''Onu isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın yanı sıra G.Saray da var" demişti.

Savaş ÇORLU



LİGİN EN ÇOK KURTARIŞ YAPANI

Özellikle 30. haftadaki Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Lung, Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi durumunda. Tecrübeli file bekçisi bu sezon %69 kurtarış ortalaması tutturdu.