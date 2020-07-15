Galatasaray'da erken seçim! Mustafa Cengiz...
Sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan ancak Süper Lig'in ikinci yarısında birçok olumsuzluk yaşayan Galatasaray yarıştan koptu. Sarı-kırmızılı takımda birçok yöneticinin 2021 yılını beklemeden erken seçime gidilmesi yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'in onay vermesi durumunda erken seçime gidileceği belirtildi.
Galatasaray'da erken seçim sesleri yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda birçok yöneticinin 2021'i beklemeden bu konu hakkında genel kurul kararı alınması yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.
HEM TEDAVİYE HEM MESAİYE DEVAM
Hürriyet'in haberine göre, rahatsızlığı ve gördüğü yoğun tedaviye karşın Galatasaray kulübünün işlerine elinden geldiğince yetişmeye, vakit ayırmaya çalışan başkan Mustafa Cengiz'in onay vermesi halinde sarı kırmızılı yönetim erken seçime gidecek. Futbolda da yaşanan başarısız tablo ve başkan Cengiz'in gördüğü yoğun tedavi nedeniyle yönetimin büyük bir çoğunluğunun Galatasaray'ın önünü açmak adına bu görüşte olduğu ifade edildi.
Başkan Mustafa Cengiz'in ise bu konuyu kurmayları ile görüştüğü ve sezon sonuna kadar net bir karar alarak açıklama yapacağı öğrenildi. Yönetimde birçok ismin gündeme getirdiği ve önceki gün başkan Cengiz'in tüm kurulları Türk Telekom Stadyumu'nda toplamasının altında yatan nedenin de bu talep olduğu ortaya çıktı. Başkan onay verirse seçim kararı alınacak, ardından önce mali genel kurul, hemen akabinde eylül başında seçimli genel kurul olacak.
PLANLAMAYI YENİ YÖNETİM YAPSIN
Özellikle futbol takımının planlaması, transfer çalışmalarını erken seçim kararı alınması halinde göreve gelecek yönetim kurulunun yapmasının daha doğru olacağı görüşünde olan idarecilerin ağustos ayı sonunda genel kurul yapılması düşüncesinde olduğu belirtildi. Böylelikle sezonun 11 Eylül'de başlayacağı, transfer döneminin de 5 Ekim'de sona ereceği düşünüldüğünde gelecek yönetime yeni bir takımı kurmak için hareket alını kalmış olacak.
- 15.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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