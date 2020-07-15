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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'da erken ! ...

Galatasaray'da erken seçim! Mustafa Cengiz...

Sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan ancak 'in ikinci yarısında birçok olumsuzluk yaşayan yarıştan koptu. Sarı-kırmızılı takımda birçok yöneticinin 2021 yılını beklemeden erken seçime gidilmesi yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı. Başkan 'in onay vermesi durumunda erken seçime gidileceği belirtildi.

'da erken sesleri yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda birçok yöneticinin 2021'i beklemeden bu konu hakkında genel kurul kararı alınması yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

HEM TEDAVİYE HEM MESAİYE DEVAM
Hürriyet'in haberine göre, rahatsızlığı ve gördüğü yoğun tedaviye karşın Galatasaray kulübünün işlerine elinden geldiğince yetişmeye, vakit ayırmaya çalışan başkan 'in onay vermesi halinde sarı kırmızılı yönetim erken seçime gidecek. Futbolda da yaşanan başarısız tablo ve başkan Cengiz'in gördüğü yoğun tedavi nedeniyle yönetimin büyük bir çoğunluğunun Galatasaray'ın önünü açmak adına bu görüşte olduğu ifade edildi.

Başkan Mustafa Cengiz'in ise bu konuyu kurmayları ile görüştüğü ve sezon sonuna kadar net bir karar alarak açıklama yapacağı öğrenildi. Yönetimde birçok ismin gündeme getirdiği ve önceki gün başkan Cengiz'in tüm kurulları Stadyumu'nda toplamasının altında yatan nedenin de bu talep olduğu ortaya çıktı. Başkan onay verirse seçim kararı alınacak, ardından önce mali genel kurul, hemen akabinde eylül başında seçimli genel kurul olacak.

PLANLAMAYI YENİ YÖNETİM YAPSIN
Özellikle takımının planlaması, çalışmalarını kararı alınması halinde göreve gelecek yönetim kurulunun yapmasının daha doğru olacağı görüşünde olan idarecilerin ağustos ayı sonunda genel kurul yapılması düşüncesinde olduğu belirtildi. Böylelikle sezonun 11 Eylül'de başlayacağı, transfer döneminin de 5 Ekim'de sona ereceği düşünüldüğünde gelecek yönetime yeni bir takımı kurmak için hareket alını kalmış olacak.

  1. 15.07.2020
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