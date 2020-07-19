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Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Marcelo Saracchi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydederken, Göztepe'nin tek sayısı Napoleoni'den geldi. İşte Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler...

19 Temmuz 2020 Pazar 00:30
Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler

Pandemi sonrası galibiyetle tanışamayan iki ekip Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi.

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Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazanarak kötü seriye son verdi.

Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Marcelo Saracchi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydederkeni Göztepe'nin tek sayısı Napoleoni'den geldi.

Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler

İŞTE GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇINDAN ÖNE ÇIKAN KARELER

Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler
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