Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Marcelo Saracchi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydederken, Göztepe'nin tek sayısı Napoleoni'den geldi. İşte Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler...
19 Temmuz 2020 Pazar 00:30
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Pandemi sonrası galibiyetle tanışamayan iki ekip Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi.
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Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazanarak kötü seriye son verdi.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri Marcelo Saracchi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydederkeni Göztepe'nin tek sayısı Napoleoni'den geldi.
İŞTE GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇINDAN ÖNE ÇIKAN KARELER