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Galatasaray ve Göztepe masaya oturuyor! Maç sonrası transfer görüşmesi...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in bir diğer sarı kırmızılı kulübü Göztepe ile İstanbul devi, transfer için masaya oturmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray - Göztepe maçı sonrasında o isim için görüşmeler olacak. İşte detaylar...

18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:22 Güncelleme: 18.07.2020 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





