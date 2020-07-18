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Galatasaray ve Göztepe masaya oturuyor! Maç sonrası transfer görüşmesi...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in bir diğer sarı kırmızılı kulübü Göztepe ile İstanbul devi, transfer için masaya oturmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray - Göztepe maçı sonrasında o isim için görüşmeler olacak. İşte detaylar...
18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:22
Güncelleme: 18.07.2020 14:22
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Süper Lig'de sezon sonunda maddi bunalım nedeniyle birçok yıldızıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe'de yönetim dış transferde düğmeye bastı.
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Sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmesi sona eren ve sakatlığı sonrası 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Serdar Gürler'e alternatif olarak Jimmy Durmaz'ı transfer listesine aldı.
Kurmaylar, Galatasaray ile iki maç sonra yollarını ayırmaya hazırlanan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başladı.
Yeni Asır'ın haberine göre, Jimmy Durmaz'ın da Göztepe'ye yeşil ışık yaktığı öğrenilirken, transferin önündeki en büyük engel ise bonservis.
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan futbolcunun 2022 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunurken Göztepe yönetimi, bonservis talep edilmemesi durumunda transferi gerçekleştirecek.