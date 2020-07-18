Galatasaray taraftarından Arda Turan resti! 'O gelmezse...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray taraftarından Arda Turan resti! "O gelmezse..."

Galatasaray taraftarından Arda Turan resti! "O gelmezse..."

Bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen ve sakatlıklarla dağılan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Arda Turan transferiyle ilgili yaptığı açıklama sonrası taraftarlar kulübe resti çekti. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosuna görmek istediği 33 yaşındaki futbolcunun geri dönmesini isteyen Galatasaray taraftarları sosyal medyada Arda Turan ile ilgili bir çok paylaşım yaptı. İşte o yorumlar...

18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:15 Güncelleme: 18.07.2020 19:17
Galatasaray taraftarından Arda Turan resti! O gelmezse...

Barcelona ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Arda Turan'ın Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmişti.

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Galatasaray taraftarından Arda Turan resti! O gelmezse...

Sarı-kırmızılı takım resmi sitesinden, 33 yaşındaki futbolcu ile herhangi bir görüşme sağlanmadığını açıklamıştı.

Galatasaray taraftarından Arda Turan resti! O gelmezse...

Bunun üzerine Arda Turan sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak, "Çok şükür bana bir ömür yeter." notunu düştü.

Galatasaray taraftarından Arda Turan resti! O gelmezse...

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Arda Turan konusunda yönetimin çekinceleri olduğu belirtildi.

Galatasaray taraftarından Arda Turan resti! O gelmezse...

Galatasaray taraftarı da geri dönmesini istediği eski yıldızları için sosyal medyayı yıktı.

İşte o yorumlar...

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