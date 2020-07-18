Galatasaray taraftarından Arda Turan resti! "O gelmezse..."

Bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen ve sakatlıklarla dağılan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Arda Turan transferiyle ilgili yaptığı açıklama sonrası taraftarlar kulübe resti çekti. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosuna görmek istediği 33 yaşındaki futbolcunun geri dönmesini isteyen Galatasaray taraftarları sosyal medyada Arda Turan ile ilgili bir çok paylaşım yaptı. İşte o yorumlar...