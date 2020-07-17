Feghouli'den Galatasaray'a beklenmedik talep!

Gelecek sezon öncesi kadroda geniş bir revizyon gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir olay yaşandı. İşte sarı-kırmızılı takımın bonservis bedeli beklediği Sofiane Feghouli'deki o gelişme... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
17 Temmuz 2020 Cuma 07:47
Güncelleme: 17.07.2020 07:47
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Yeni sezon öncesi transfer hazırlıklarına devam eden Galatasaray, bir yandan da takımdan gönderilecek isimlere odaklandı.
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Faslı futbolcu Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli'de de sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağlayan benzer bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'daki sonunu hazırlayan Feghouli, 10 gün önce yönetim tarafından satış listesine koyuldu ve Cezayirli yıldıza "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi.
Katar kulüpleri ile temasa geçtiği öğrenilen Feghouli, kendisine bonservis ödeyecek takım bulamadı.
Feghouli için istekli olan Katar kulüpleri, 30 yaşındaki oyuncuya transfer için Galatasaray'dan bonservisini alıp serbest kalma şartı koştu.