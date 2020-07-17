Feghouli'den Galatasaray'a beklenmedik talep!

Gelecek sezon öncesi kadroda geniş bir revizyon gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir olay yaşandı. İşte sarı-kırmızılı takımın bonservis bedeli beklediği Sofiane Feghouli'deki o gelişme... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri