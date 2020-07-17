Feghouli'den Galatasaray'a beklenmedik talep! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Feghouli'den Galatasaray'a beklenmedik talep!

Feghouli'den Galatasaray'a beklenmedik talep!

Gelecek sezon öncesi kadroda geniş bir revizyon gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir olay yaşandı. İşte sarı-kırmızılı takımın bonservis bedeli beklediği Sofiane Feghouli'deki o gelişme... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

17 Temmuz 2020 Cuma 07:47 Güncelleme: 17.07.2020 07:47
Feghouli'den Galatasaray'a beklenmedik talep!

Yeni sezon öncesi transfer hazırlıklarına devam eden Galatasaray, bir yandan da takımdan gönderilecek isimlere odaklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Feghouli'den Galatasaray'a beklenmedik talep!

Faslı futbolcu Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli'de de sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağlayan benzer bir gelişme yaşandı.

Feghouli'den Galatasaray'a beklenmedik talep!

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'daki sonunu hazırlayan Feghouli, 10 gün önce yönetim tarafından satış listesine koyuldu ve Cezayirli yıldıza "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi.

Feghouli'den Galatasaray'a beklenmedik talep!

Katar kulüpleri ile temasa geçtiği öğrenilen Feghouli, kendisine bonservis ödeyecek takım bulamadı.

Feghouli'den Galatasaray'a beklenmedik talep!

Feghouli için istekli olan Katar kulüpleri, 30 yaşındaki oyuncuya transfer için Galatasaray'dan bonservisini alıp serbest kalma şartı koştu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA