Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den ses getirecek transfer harekatı... Galatasaray'ın uzun süre peşinde olduğu Mert Hakan Yandaş'ın transferini bitiren sarı-lacivertliler, Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği 3 yıldızın transferi için düğmeye bastı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 13:52 Güncelleme: 16.07.2020 13:58
Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak

Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak kulüp bünyesinde görev alacak olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden başladı.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak

İlk olarak Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ı ikna eden Belözoğlu, Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in de takımda görmek istediği 3 yıldızı daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, kiralık sözleşmesi bitince apar topar Monaco'ya dönen Onyekuru ve Galatasaray'la el sıkıştığı belirtilen Sivassporlu orta saha Emre Kılınç için adeta taarruz başlattı.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak

EMRE KILINÇ'A 60 MİLYON TL

Galatasaray ile yıllık 4 milyon liradan 4 sene için 32 milyon liraya anlaştığı kaydedilen Emre Kılınç'a bu rakamın yaklaşık iki katı olan 60 milyon lira önerdi.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak

Başkan Ali Koç, Trezeguet ve Onyekuru'nun ortak menajerleriyle görüşmesi için yönetici Selahattin Baki'yi görevlendirdi.

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