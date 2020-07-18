Galatasaraylılar çılgına döndü! 1 dakikada 2 penaltı kaçtı
Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, maçta 1 dakika arayla kullandığı 2 penaltı atışından da yararlanamadı. 49'da Adem Büyük'ün kullandığı penaltıyı Beto kurtarırken, Portekizli kaleci çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. İkinci penaltıda topun başına geçen Belhanda ise vuruşunda topu auta yolladı.
Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı. Cimbom üst üste 2 penaltı atışından yararlanamadı.
49'da Adem Büyük'ün kullandığı penaltıyı Beto kurtarırken, Portekizli kaleci çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. İkinci penaltıda topun başına geçen Belhanda ise vuruşunda topu auta yolladı.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 22:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylılar çılgına döndü! 1 dakikada 2 penaltı kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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