Galatasaraylılar çılgına döndü! 1 dakikada 2 penaltı kaçtı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Galatasaraylılar çılgına döndü! 1 dakikada 2 penaltı kaçtı

Galatasaraylılar çılgına döndü! 1 dakikada 2 penaltı kaçtı

'in 33. haftasında 'yi konuk eden , maçta 1 dakika arayla kullandığı 2 penaltı atışından da yararlanamadı. 49'da 'ün kullandığı penaltıyı Beto kurtarırken, Portekizli kaleci çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. İkinci penaltıda topun başına geçen ise vuruşunda topu auta yolladı.

ile arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı. Cimbom üst üste 2 penaltı atışından yararlanamadı.

49'da 'ün kullandığı penaltıyı Beto kurtarırken, Portekizli kaleci çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. İkinci penaltıda topun başına geçen ise vuruşunda topu auta yolladı.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 22:30
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