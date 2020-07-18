Galatasaray Avrupa aşkına! İşte Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılı ekip, hem kötü seriyi bozmak hem de Avrupa Ligi biletini kapmak istiyor. Takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren teknik direktör Fatih Terim ise karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de bugün iki sarı-kırmızılı takım karşı karşıya geliyor. Galatasaray, 21.00'de başlayacak ve Koray Gençerler'in yöneteceği mücadelede Göztepe'yi konuk edecek. İki takımın da en önemli özelliği koronavirüs sonrasında bir türlü konsantre olamamaları. Salgın sonrası yeniden start alan ligde Cimbom da Göz-Göz de sadece 2'şer puan toplayabildiler. Bu 6 maçta Aslan 6 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Göztepe ise aynı dönemde 9 gol kaydetti. 15 gol yedi. 8 haftadır kazanamayan Galatasaray da 6 maçtır 3 puana uzanamayan Göztepe de bugün galibiyet alarak hasretlerine son vermek istiyorlar. İki takım arasında İzmir'de oynanan sezonun ilk hafta maçını Göztepe 2-1'lik skorla kazanmıştı.
FALCAO VE LEMINA YOK
Aslan'da Göztepe maçında Radamel Falcao ile Mario Lemina yine kadroda olmayacak. Fatih Terim bu iki oyuncusu için "Kalan 2 haftada bizle olacaklarını sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ile Florin Andone de bu mücadelede yerlerini alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Okan, Mariano, Emin, Marcao, Saracchii Seri, Taylan, Emre, Belhanda, Ömer, Adem.
Göztepe: Göktuğ, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Mossoro.
4 FUTBOLCU SARI SINIRINDA
Cimbom'da Göztepe karşılaşması öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı- kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli bugün kart görmeleri halinde son hafta Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar.
FEGHOULI BİLMECESİ
Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli'nin kırmızı kart cezası bitti. Ancak pandemi döneminde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği belirtilen Cezayirli futbolcunun durumu belirsiz. Tecrübeli futbolcunun bugün sahada olup olmayacağına yönetim ile Fatih Terim arasındaki görüşmeden sonra karar verilecek.
- 18.7.2020
- Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday!
- İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
- Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor
- Fenerbahçe'de büyük pişmanlık yarattılar! Başarısızlığın nedeni...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Avrupa aşkına! İşte Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.