Galatasaray Avrupa aşkına! İşte Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray Avrupa aşkına! İşte Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i

Avrupa aşkına! İşte 'in maçı 11'i

Galatasaray Avrupa aşkına! İşte Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i

'in 33. haftasında , Türk Telekom Stadyumu'nda 'yi konuk ediyor. 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılı ekip, hem kötü seriyi bozmak hem de Avrupa Ligi biletini kapmak istiyor. Takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren teknik direktör ise karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de bugün iki sarı-kırmızılı takım karşı karşıya geliyor. , 21.00'de başlayacak ve Koray Gençerler'in yöneteceği mücadelede 'yi konuk edecek. İki takımın da en önemli özelliği koronavirüs sonrasında bir türlü konsantre olamamaları. Salgın sonrası yeniden start alan ligde Cimbom da Göz-Göz de sadece 2'şer puan toplayabildiler. Bu 6 maçta Aslan 6 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Göztepe ise aynı dönemde 9 gol kaydetti. 15 gol yedi. 8 haftadır kazanamayan Galatasaray da 6 maçtır 3 puana uzanamayan Göztepe de bugün galibiyet alarak hasretlerine son vermek istiyorlar. İki takım arasında 'de oynanan sezonun ilk hafta maçını Göztepe 2-1'lik skorla kazanmıştı.

FALCAO VE LEMINA YOK

Aslan'da Göztepe maçında ile Mario Lemina yine kadroda olmayacak. bu iki oyuncusu için "Kalan 2 haftada bizle olacaklarını sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan ile Florin Andone de bu mücadelede yerlerini alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Mariano, Emin, Marcao, Saracchii Seri, Taylan, Emre, Belhanda, Ömer, Adem.

Göztepe: Göktuğ, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Mossoro.

4 FUTBOLCU SARI SINIRINDA

Cimbom'da Göztepe karşılaşması öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı- kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, , Younes Belhanda ve bugün kart görmeleri halinde son hafta karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

FEGHOULI BİLMECESİ

Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli'nin kırmızı kart cezası bitti. Ancak pandemi döneminde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği belirtilen Cezayirli futbolcunun durumu belirsiz. Tecrübeli futbolcunun bugün sahada olup olmayacağına yönetim ile Fatih Terim arasındaki görüşmeden sonra karar verilecek.

  1. 18.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Avrupa aşkına! İşte Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA