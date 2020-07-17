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17 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Arda Turan'dan dikkat çeken G.Saray paylaşımı!

'dan dikkat çeken paylaşımı!

Arda Turan'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!

'a transferi yılan hikayesine dönen , ilginç bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp, "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadesini kullanması dikkat çekti.

İsmi uzun süredir 'la anılan , sarı-kırmızılı kulübün kendisi hakkında yayınladığı 'yalanlama' haberi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafını 'daki hikaye bölümünden paylaşan Arda Turan, "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadelerini kullandı.

İşte Arda Turan'ın paylaştığı o kare:

  1. 18.07.2020
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