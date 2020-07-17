Arda Turan'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!
Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Arda Turan, ilginç bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp, "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadesini kullanması dikkat çekti.
İsmi uzun süredir Galatasaray'la anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı kulübün kendisi hakkında yayınladığı 'yalanlama' haberi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafını Instagram'daki hikaye bölümünden paylaşan Arda Turan, "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadelerini kullandı.
İşte Arda Turan'ın paylaştığı o kare:
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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