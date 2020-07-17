Arda Turan'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!

İsmi uzun süredir Galatasaray'la anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı kulübün kendisi hakkında yayınladığı 'yalanlama' haberi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafını Instagram'daki hikaye bölümünden paylaşan Arda Turan, "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadelerini kullandı.

İşte Arda Turan'ın paylaştığı o kare: