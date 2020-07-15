Galatasaray transferi için maça çıkmadı! Nigel Robertha geliyor mu?
Galatasaray'ın transferi için girişimlerde bulunduğu belirtilen Nigel Robertha, kulübünü şoke eden bir tavır sergiledi. Genç golcü, transferinde sorun yaşamamak için Levski Sofya yönetimine son maçta oynamak istemediğini iletti ve bu tavır, oyuncunun Galatasaray ile anlaştığına dair yorumlandı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Bulgaristan Ligi ekibi Levski Sofya'da forma giyen 22 yaşındaki golcü Nigel Robertha, kulübünü şoke eden bir talepte bulundu.
Bulgar basınında yer alan habere göre 22'lik golcü, Levski Sofya ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunmasına karşın, apar toopar ayrıldı.
GALATASARAY'A GİDİYOR İDDİASI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncu, Türkiye'den bir menajer ile anlaştı ve bu menajer, oyuncuyu Galatasaray'a götürüyor.
KESİN DEĞİL, TÜRK KULÜPLERİNİN İLGİSİ VAR
Öte yandan bu menajerin Türkiye'den bir çok takımla temasta bulunduğu, kariyerinin Türkiye'de devam etmesi için tüm şartları tamamladığı ancak imza için 1. önceliğini Galatasaray'a verdiği kaydedildi.
PLOVDIV MAÇINDA YOKTU
Öte yandan Nigel Robertha'nın, ligin son maçında (Lokomotiv Plovdiv) kendisini oynatmak isteyen Sofya yönetimini reddettiği ve oyuncunun, sakatlık riskinden dolayı oynamak istemediğini söylediği ifade edildi.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 14:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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