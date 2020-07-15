Omar Elabdellaoui Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları
Bir süredir tranfer çalışmalarına devam eden Galatasaray sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu Mariano ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Olympiakos'un sözleşme uzatma teklifini reddeden Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı.
Galatasaray yeni sezon öncesi dış transferde bombayı patlattı. Yerli isimler Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, sağ bek mevkisine Omar Elabdellaoui'yi transfer etti. Hürriyet'in haberine göre, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Elabdellaoui, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.
MARINAO İLE YOLLAR AYRILIYOR
Omar Elabdellaoui, yıllık 1.5 milyon Euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2.1 milyon Euro olacak. Bu gelişme sonrası ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrılıyor ve ülkesi Brezilya'ya dönüyor.
OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?
1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'nda düzenli forma giyiyor. İstikrarı ile tanınan 28 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Norveç Milli Takımı formasını U15, U16, U17, U18, U19, U21, U23 ve A Milli olmak üzere 8 farklı yaş kategorisinde giymeyi başaran Omar, 2017 Haziran'da kiralık olarak yarım sezon forma giydiği Hull City'de başarılı olamayınca Olympiakos'a geri dönmüştü.
- 15.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Omar Elabdellaoui Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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