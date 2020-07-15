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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'da! İşte sözleşme detayları

Omar Elabdellaoui Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Bir süredir tranfer çalışmalarına devam eden sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu Mariano ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, 'un sözleşme uzatma teklifini reddeden 'yi kadrosuna kattı.

öncesi dış transferde bombayı patlattı. Yerli isimler Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, sağ bek mevkisine 'yi etti. Hürriyet'in haberine göre, Yunan ekibi ile sözleşmesi sona eren Elabdellaoui, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

MARINAO İLE YOLLAR AYRILIYOR
Omar Elabdellaoui, yıllık 1.5 milyon Euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2.1 milyon Euro olacak. Bu gelişme sonrası ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrılıyor ve ülkesi 'ya dönüyor.

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?
1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen Omar Elabdellaoui, Takımı'nda düzenli forma giyiyor. İstikrarı ile tanınan 28 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Norveç formasını U15, U16, U17, U18, U19, U21, U23 ve A Milli olmak üzere 8 farklı yaş kategorisinde giymeyi başaran Omar, 2017 Haziran'da kiralık olarak yarım sezon forma giydiği 'de başarılı olamayınca Olympiakos'a geri dönmüştü.

  1. 15.07.2020
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