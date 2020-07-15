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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Önceden biliyordum!

Önceden biliyordum!

Lig bitmeden 'ya geri dönen Onyekuru, sezonu G.Saray'da tamamlayamayacağı önceden bildiğini söyledi.

Lig bitmeden 'ya geri dönen Onyekuru, sezonu G.Saray'da tamamlayamayacağı önceden bildiğini söyledi. 23 yaşındaki Nijeryalı "Ocak ayında Monaco teknik direktörü Moreno'ya durumumu anlatarak, daha fazla süre almak için G.Saray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, G.Saray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum" diye konuştu.
  1. 15.7.2020
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