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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Büyük hayal kırıklığı!

Büyük hayal kırıklığı!

G.Saray'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği , sakatlığı nedeniyle kabus gibi bir sezon geçirdi.

G.Saray'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği , sakatlığı nedeniyle kabus gibi bir sezon geçirdi. Sezonda aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Falcao, G.Saray'ın oynadığı 41 resmi maçın 19'unu kaçırdı. Son olarak Ankaragücü maçında da oynayamayan futbolcunun ve maçlarında da görev alması beklenmiyor. 34 yaşındaki futbolcu böylelikle müsabakaların yarısından fazlasını kaçırmış olacak. Falcao forma giydiği 22 maçta 11 gol sevinci yaşadı.

BORCUNU ÖDEMEK İSTİYOR
Bu arada ABD'nin İnter Miami takımından yıllık 6 milyon euro'luk teklif alan 'nun teklife sıcak bakmadığı iddia edildi. taraftarını hayal kırıklığına uğrattığını düşünen Kolombiyalının, kendisini göstermek ve gördüğü sevginin karşılığını vermek için 1 sezon daha kalmak istediği belirtildi.
  1. 15.7.2020
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