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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Terim ’da takım idmanda

Terim Bodrum’da takım idmanda

'de 8 haftadır galip gelemeyen 'dan umudu de kesti.

'de 8 haftadır galip gelemeyen 'dan umudu de kesti. 'dan takımla dönmeyen ve 'daki yazlığına geçen usta çalıştırıcı, futbolcularına 1 gün izin vermişti. Cuma günü ile karşılaşacak Galatasaray dün sabah Florya'da toplanırken, İmparator'un ailesiyle birlikte Bodrum'da olduğu öğrenildi. Sarıkırmızılı takımın Göztepe maçı hazırlıklarına Fatih Terim'siz başlaması tepki çekti. Öte yandan dünkü idlmanda gruplar halinde ayak tenisi oynayan sarı-kırmızılılar, daha sonra yenileme koşuları yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
  1. 15.7.2020
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