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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Başkanlardan Cengiz’e ziyaret

Başkanlardan Cengiz’e ziyaret

, mayıs ayında beyin ve mide ameliyatı geçiren G.Saray Başkanı 'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

, mayıs ayında beyin ve mide ameliyatı geçiren G.Saray Başkanı 'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu. Kulüpler Birliği Başkanı , Başkanı , Fenerbahçe Başkanı , , Başkanı 'ın yer aldığı ziyarette başkanlar bu pozu verdi.
  1. 15.7.2020
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