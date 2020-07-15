Erdoğan ‘devam’ dedi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Erdoğan ‘devam’ dedi

Erdoğan ‘devam’ dedi

Erdoğan ‘devam’ dedi

G.Saray , önümüzdeki sezon sarı-kırmızılılarla yola devam edeceğini açıkladı.

G.Saray , önümüzdeki sezon sarı-kırmızılılarla yola devam edeceğini açıkladı. Bir süredir transferde adı Zalgiris ekibiyle geçen Erdoğan, Litvanya temsilcisinin ilgisini doğruladı. Erdoğan, "Zalgiris Başkanı Paulius Motiejunas'a göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ederim. Gelecek sezon 'daki görevime devam edeceğimi kamuoyuna duyurmak isterim" dedi.
  1. 15.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erdoğan ‘devam’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA