‘Tenis takımıyla maça çıkıyoruz’ - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray ‘Tenis takımıyla maça çıkıyoruz’

‘Tenis takımıyla maça çıkıyoruz’

‘Tenis takımıyla maça çıkıyoruz’

'da antrenmanlarda sürekli ayak tenisi oynanması taraftarların esprili eleştirilerine neden oldu.

'da antrenmanlarda sürekli ayak tenisi oynanması taraftarların esprili eleştirilerine neden oldu. Onlardan bazıları şöyle: "Ayak Tenisi maçına mı hazırlanıyoruz", "Ben de diyorum takım neden futbol oynamıyor maçlarda, tenis takımıyla maça çıkıyormuşuz meğer!", "Ayak tenisi turnuvası olsa namağlup şampiyon olurduk", "Galatasarayın başına ne geldiyse ayak tenisi yüzünden geldi", "Bildim bileli bizim kadar ayak tenisi oynayan bi takım görmedim."
  1. 15.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Tenis takımıyla maça çıkıyoruz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA