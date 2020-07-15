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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Potada rakipler belli oluyor

Potada rakipler belli oluyor

'nın mücadele edeceği 'nde 2020-2021 sezonu eleme maçlarının eşleşmeleri ile gruplar, bugün belli olacak.

'nın mücadele edeceği 'nde 2020-2021 sezonu eleme maçlarının eşleşmeleri ile gruplar, bugün belli olacak. Sarı-kırmızılı takım gruplara doğrudan katılacak. 'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak. Turnuvada , Karşıyaka, TOFAŞ ve da mücadele edecek.
  1. 15.7.2020
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