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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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’tan G.Saray’a sinyal

Emre Çolak’tan G.Saray’a sinyal

2. Ligi'nde Deportivo forması giyen 'ın, takımının son idmanına gerekçe göstermeden katılmaması kulübünde olay oldu.

2. Ligi'nde Deportivo forması giyen 'ın, takımının son idmanına gerekçe göstermeden katılmaması kulübünde olay oldu. Üstüne bir de sosyal medyasından Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen 29 yaşındaki futbolcunun G.Saray'a döneceği ileri sürüldü. Hatta Emre'nin 'le görüştüğünü yakın çevresine anlatıp "Geri dönmek için teklif bekliyorum. Fatih hocayla görüştüm beklememi söyledi" dediği belirtildi.
  1. 15.7.2020
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