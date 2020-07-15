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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Asamoah ayrılacak

Asamoah ayrılacak

'in çok istediği 'ın yakın dostu, Gana 'nın eski oyuncusu 'dan sürpriz bir açıklama geldi.

'in çok istediği 'ın yakın dostu, Gana 'nın eski oyuncusu 'dan sürpriz bir açıklama geldi. Laryea Kingston, Asamoah'ın, Inter'le sözleşmesini feshetmek için uğraştığını belirtti. Laryea, Kwadwo için "Bence Asamoah sürpriz bir tercih yapacak" ifadesini kullandı.
  1. 15.7.2020
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