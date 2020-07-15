Yerli ve genç olacak

G.Saray, takımdan ayrılacak isimlerin yerini genç futbolcularla dolduracak. Son üç sezonda iki şampiyonlukla birlikte toplam 4 kupa kaldırma başarısı yakalayan kadroyu tasfiye etmeye çalışan sarı-kırmızılı kulüp, başarıya aç yeni isimleri takıma katmaya çalışacak. Yabancı kısıtlamasının gelmesi sebebiyle de önceliği yerli oyunculara veren Cimbom, Anadolu kulüplerinde gelecek vadeden isimleri bulmak için çalışmalara başladı