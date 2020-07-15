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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Yerli ve genç olacak

Yerli ve genç olacak

, takımdan ayrılacak isimlerin yerini genç futbolcularla dolduracak. sınırı ve kadro yenilenmesi için transferler bu iki kritere göre yapılacak.

G.Saray, takımdan ayrılacak isimlerin yerini genç futbolcularla dolduracak. Son üç sezonda iki şampiyonlukla birlikte toplam 4 kupa kaldırma başarısı yakalayan kadroyu tasfiye etmeye çalışan sarı-kırmızılı kulüp, başarıya aç yeni isimleri takıma katmaya çalışacak. kısıtlamasının gelmesi sebebiyle de önceliği yerli oyunculara veren Cimbom, Anadolu kulüplerinde gelecek vadeden isimleri bulmak için çalışmalara başladı

  1. 15.7.2020
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