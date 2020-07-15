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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Feghouli dönüyor

Feghouli dönüyor

derbisinde direkt gören , ve Ankaragücü deplasmanlarında takımı yalnız bıraktı.

derbisinde direkt gören , ve Ankaragücü deplasmanlarında takımı yalnız bıraktı. İki maçlık cezası sona eren Cezayirli orta saha, maçında takıma geri dönecek. 30 yaşındaki futbolcu, gördüğü kırmızı nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu sezon 34 resmi karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 7 gol, 5 asistlik yaptı.
  1. 15.7.2020
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