Sezon sonu kadro sil bastan

Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray'da taşlar yerinden oynamaya başladı. Yönetim kurulu ve teknik heyet, takımın son dönemde gösterdiği kötü performans sebebiyle hayal kırıklığı yaşarken, sarı-kırmızılı takımda büyük değişikliklerin hazırlığı yapılıyor. Koronavirüs salgını öncesinde şampiyonluk yarışı içerisinde zirvenin 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray, çıktığı son 8 maçta tam 20 puan kaybetti. Şampiyonluk yarışından kopması bir yana ilk 4'teki yerini de yitiren sarı-kırmızılılar, Avrupa hayalini de zora soktu. Yönetim, teknik heyetin de onayıyla sezon sonunda kadroyu sıfırdan kurma kararı aldı. Futbolcuların saha içerisinde gösterdiği performanstan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, Muslera dışında futbolculara gelecek tüm transfer tekliflerini değerlendirecek. Özellikle maliyeti yüksek oyuncuları elinden çıkartmaya çalışacak olan Galatasaray işe Falcao, Feghouli, Belhanda'dan başlayacak. Ligin bitmesinin ardından futbolcuların menajerleri İstanbul'a çağırılıp, takım bulmalarını isteyecek.