Sezon sonu kadro sil bastan
Yeni sezon öncesi takımda büyük değişim yaşanacak. Başta Falcao, Belhanda ve Feghouli olmak üzere yıldızlarla yollar ayrılacak. Kadro maliyeti düşürülecek.
Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray'da taşlar yerinden oynamaya başladı. Yönetim kurulu ve teknik heyet, takımın son dönemde gösterdiği kötü performans sebebiyle hayal kırıklığı yaşarken, sarı-kırmızılı takımda büyük değişikliklerin hazırlığı yapılıyor. Koronavirüs salgını öncesinde şampiyonluk yarışı içerisinde zirvenin 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray, çıktığı son 8 maçta tam 20 puan kaybetti. Şampiyonluk yarışından kopması bir yana ilk 4'teki yerini de yitiren sarı-kırmızılılar, Avrupa hayalini de zora soktu. Yönetim, teknik heyetin de onayıyla sezon sonunda kadroyu sıfırdan kurma kararı aldı. Futbolcuların saha içerisinde gösterdiği performanstan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, Muslera dışında futbolculara gelecek tüm transfer tekliflerini değerlendirecek. Özellikle maliyeti yüksek oyuncuları elinden çıkartmaya çalışacak olan Galatasaray işe Falcao, Feghouli, Belhanda'dan başlayacak. Ligin bitmesinin ardından futbolcuların menajerleri İstanbul'a çağırılıp, takım bulmalarını isteyecek.
- 15.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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