Sezon sonu kadro sil bastan - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Sezon sonu kadro sil bastan

Sezon sonu kadro sil bastan

Sezon sonu kadro sil bastan

Yeni sezon öncesi takımda büyük değişim yaşanacak. Başta , ve olmak üzere yıldızlarla yollar ayrılacak. Kadro maliyeti düşürülecek.

Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından 'da taşlar yerinden oynamaya başladı. kurulu ve teknik heyet, takımın son dönemde gösterdiği kötü performans sebebiyle hayal kırıklığı yaşarken, sarı-kırmızılı takımda büyük değişikliklerin hazırlığı yapılıyor. Koronavirüs salgını öncesinde şampiyonluk yarışı içerisinde zirvenin 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray, çıktığı son 8 maçta tam 20 puan kaybetti. Şampiyonluk yarışından kopması bir yana ilk 4'teki yerini de yitiren sarı-kırmızılılar, Avrupa hayalini de zora soktu. Yönetim, teknik heyetin de onayıyla sezon sonunda kadroyu sıfırdan kurma kararı aldı. Futbolcuların saha içerisinde gösterdiği performanstan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, Muslera dışında futbolculara gelecek tüm transfer tekliflerini değerlendirecek. Özellikle maliyeti yüksek oyuncuları elinden çıkartmaya çalışacak olan Galatasaray işe , , 'dan başlayacak. Ligin bitmesinin ardından futbolcuların menajerleri 'a çağırılıp, takım bulmalarını isteyecek.

  1. 15.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sezon sonu kadro sil bastan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA